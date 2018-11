Galway, Irland (ots/PRNewswire) -



Advant ist ein erfolgreicher Hersteller von medizinischen Geräten mit Geschäftssitz in Galway, Irland. Über ein Vierteljahrhundert hat Advant beständiges Wachstum und Weiterentwicklung erlebt und ist von Irland aus an zwei weitere Standorte in Mexiko und Costa Rica expandiert. Mit über 200 Mitarbeitern weltweit und einer sehr beeindruckenden Kundenbasis sehen die nächsten 25 Jahre genau so strahlend aus wie die letzten.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/787513/Advant_Medical_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/787514/Advant_Medical_Facility.jpg )



Das Unternehmen wurde 1993 mit der Vision errichtet, den weltgrößten multinationalen Unternehmen mit der Herstellung von medizinischen Geräten, Verpackungslösungen und Vertrieb zu dienen. Über diese vielen Jahre hat das Unternehmen seine Vision mehr als erfüllt. Advant hat seit seiner Gründung unter der Führung von CEO Bob DiPetrillo und der Geschäftsführerin Debra O'Loughlin enormes Wachstum erlebt.



Inlandswachstum:



Im Jahr 2014 erwarb Advant ein Spritzgussunternehmen in Inverin, Galway. Diese vertikal integrierte Strategie stellt sicher, dass Advant als Komplettanbieter einer loyalen weltweiten Kundenbasis dient.



Im Jahr 2015 investierte Advant zusätzlich in seine Kapazitäten und sein Dienstleistungsangebot durch die Einführung neuer Produktentwicklungsdienste, einschließlich 3D-Druck. Die Fähigkeit, akkurate medizinische Geräteprototypen zu liefern, die die endgültige Produktästhetik schnell und erschwinglich wiedergeben, ist ein unschätzbarer Service.



Der CEO Bob DiPetrillo sagt in Bezug auf die Entwicklung von Advant: "Unsere Auftragsfertigungsgeschäfte sind auf die Bedürfnisse der Gesundheitsunternehmen weltweit ausgerichtet, indem wir eine Komplettlösung aus einer Hand vom Produktkonzept über eine schnelle Prototypenentwicklung und Fertigung bis hin zur endgültigen kommerziellen Verpackung anbieten."



Internationales Wachstum:



Bob DiPetrillo kommentiert weiter: "Im Laufe der Jahre haben wir festgestellt, dass wir unsere Geschäfte auch außerhalb von Irland entwickeln mussten, um die weltweite Nachfrage zu befriedigen."



In Jahr 2010 baute Advant eine Partnerschaft mit einem Herstellungsunternehmen in Reynosa, Mexiko, auf. 2017 investierte Advant in eine eigenständige Anlage in Heredia, Costa Rica. Diese Herstellungsanlagen ermöglichen es Advant, die steigende Nachfrage auf den geografischen Standort des Kunden abgestimmt abzudecken.



Debra O'Loughlin, Managing Director, reflektierte zum 25. Jubiläum des Unternehmens: "Dies war sowohl für mich als auch für viele langjährige Mitarbeiter eine äußerst interessante Weiterentwicklung. Unser Gründungsgrundsatz, Produkte höchster Qualität zu liefern und einen überragenden Kundendienst zu bieten, bleibt weiterhin unsere oberste Priorität. Von Anfang an haben wir Wachstum, Innovation und Investition sorgfältig gegeneinander abgewogen."



"Wir feiern unser 25. Jubiläum als Unternehmen und bedanken uns aufrichtig bei unseren Hunderten von Kunden, unseren strategischen Partnern und unseren vorbildlichen Mitarbeitern, die alle zum Erfolg von Advant Medical beigetragen haben," schloss Herr DiPetrillo.



Weitere Informationen erteilt Ihnen gerne Karagh Kelly, kkelly@advantmedical.com



OTS: Advant Medical newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132877 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132877.rss2



Pressekontakt: +353-879-917-223