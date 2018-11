Der Mann hat laut Forbes ein Nettovermögen von fast 3,2 Milliarden USD. Er wurde bei Goldman Sachs zu einer Legende und trug dazu bei, das Vermögensverwaltungsgeschäft des Unternehmens zu einem echten Branchenriesen auszubauen. Er gründete und leitete einen der erfolgreichsten Hedgefonds der Welt. Und jetzt investiert Leon Cooperman sein Privatvermögen in Cannabis-Aktien. In einem Interview mit CNBC im vergangenen Monat sagte Cooperman, dass er persönlich Positionen in drei Marihuana-Aktien gekauft habe: CannTrust Holdings (WKN:A2DWH4), Green Thumb Industries (WKN:A2JN3P) und iAnthus Capital Holdings (WKN:A2DPCW). Er scherzte, dass er "noch nie so viel Spaß hatte wie mit diesen Aktien", zumindest, sagte er, ...

