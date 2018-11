Long Island, New York (ots/PRNewswire) -



US-Niederlassung von PCS Inc. auf Long Island ist vollständig lizenziert und betriebsbereit



Als Teil der fortlaufenden Pläne von Pilatus Comparator Solutions zur Stärkung seiner globalen Präsenz hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass seine US-Niederlassung auf Long Island nun vollständig lizenziert und betriebsbereit ist.



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/787641/President_Wolfe_an d_Dr_Martincic.jpg )



Dazu meint President Julian Wolfe: "Wir sind schon seit dem 4. April 2017 bezüglich unserer Geschäftstätigkeit etabliert, dennoch war es zwingend notwendig, eine permanente Einrichtung in den USA zu schaffen. Ich bin stolz auf das Engagement des Teams, das sichergestellt hat, dass wir die Genehmigung der Aufsichtsbehörden in Rekordzeit erhalten konnten.



Dieser Schritt wird die globale Position von Pilatus Comparator Solutions erheblich stärken und hat bereits den Zugang zu Herstellern und Zulieferern in den USA verbessert, um den für Kunden angebotenen Service zu transformieren.



Dies folgt auf unsere frühere Ankündigung zu Beginn des Jahres, in der die Eröffnung der PCS GmbH in Deutschland hervorgehoben wurde, die zu einer erheblichen Verbesserung der Beschaffungskapazitäten der Gruppe und zur Stabilität der Dienstleistungserbringung nach dem Brexit beigetragen hat.



https://www.pilatuscs.com/news/pilatus-clinical-services-german-su bsidiary-pcs-gmbh-awarded-wdl-gdp-certificate/



Weitere Informationen zu Pilatus Comparator Solutions finden Sie auf unserer Website http://www.pilatuscs.com/



