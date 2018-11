"Flensburger Tageblatt" zu Diesel-Sperrzonen:

"Als erste Stadt in Deutschland hat Hamburg eine Straße für ältere Diesel gesperrt. Jetzt gibt es eine erste Schadstoff-Bilanz aus der Vorreiterstadt: Die Mini-Sperrzone zeigt offenbar nicht die erhoffte Wirkung. Ganz im Gegenteil: Sollten sich die Messwerte aus den letzten Monaten für das ganze Jahr bestätigen, macht das Fahrverbot alles sogar noch schlimmer. Das kann niemanden überraschen. Abgaswolken halten sich nicht an Verbotsschilder, sie ziehen einfach ein paar Straßen weiter und belasten die Nachbarschaft. Damit aber offenbart sich das eigentliche Problem, das die zu kurz gegriffene Debatte über Grenzwerte und Fahrverbote vernebelt: Es gibt einfach zu viele Autos, die durch unsere Städte und über unsere Autobahnen rollen - oder im Stau stehen. Und sie verbrauchen Platz, den es in den Städten nicht gibt. Das Konzept "Individualverkehr" ist gescheitert. Wir müssen endlich über viel radikalere Ideen als Diesel-Sperrzonen nachdenken - und sie vor allem umsetzen."/yyzz/DP/he

AXC0015 2018-11-21/05:35