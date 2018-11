Düsseldorf (ots) - Das Land NRW als wichtigstes Transit-Bundesland will das Sonntagsfahrverbot für Tanklastenwagen aussetzen. Das erklärte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) gegenüber der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). Wüst: "Wir prüfen für Tanklastwagen die Aufhebung des Lkw-Fahrverbots schon für das kommende Wochenende, spätestens aber für das übernächste Wochenende." Er ergänzte: "Es soll keine Wohnung kalt bleiben. Und Pendler dürfen nicht an leeren Zapfsäulen stehen."



Hintergrund der Ankündigung sind die Versorgungsengpässe bei Treibstoffen gerade im Westen Deutschlands wegen des Niedrigwassers des Rheins.



