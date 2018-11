Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.AAPL: Apple am 20.11. -4,78%, Volumen 218% normaler Tage , GOS: Goldman Sachs am 20.11. -3,47%, Volumen 174% normaler Tage , WDP: Walt Disney am 20.11. -3,08%, Volumen 149% normaler Tage , 3V64: VISA am 20.11. -1,03%, Volumen 164% normaler Tage , BCO: Boeing am 20.11. -1,01%, Volumen 162% normaler Tage , JNJ: Johnson & Johnson am 20.11. -0,87%, Volumen 131% normaler Tage , Dow Jones: -2,21% Aktie Symbol SK Perf. Johnson & Johnson JNJ 146.450 -0.87% Boeing BCO 317.700 -1.01% VISA 3V64 133.370 -1.03% ...

