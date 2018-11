Ex-UBS-Whistleblower und Multimillionär Bradley Birkenfeld plant reihenweise kriminelle europäische Firmen und Manager vor US-Gerichte zu bringen. Dafür lockt er Tippgeber mit hohen Belohnungen.

Herr Birkenfeld, Sie sind der Glückspilz unter den Whistleblowern dieser Welt. Sie haben als Ex-UBS-Manager einen riesigen Steuerbetrug aufgedeckt, bei dem Schweizer Banken die USA um Milliarden gebracht hatten. Dafür haben sie vom amerikanischen Staat eine Belohnung von 104 Millionen Dollar kassiert. Wie sieht ihr Alltag heute aus?Ich bin in der Tat ein Glückspilz. Ich lebe heute auf Malta. Wenn ich daheim bin, schlafe ich einfach lange und gehe danach an den Strand. Ich habe außerdem gerade ein Buch geschrieben, reise viel und halte jede Menge Vorträge. In letzter Zeit stecke ich aber zunehmend Zeit in den Aufbau einer Organisation, die Whistleblowern helfen soll Schweinereien ans Licht zu bringen.

Erzählen Sie mehr.Sie wird höchstwahrscheinlich im nächsten Jahr starten und ihr Hauptquartier in Washington DC, sowie ein Büro in Brüssel haben, um Whistleblower in Europa zu unterstützen - juristisch, finanziell, mit Kontakten zur Presse und mit allem, was sie brauchen und wissen müssen. Wenn wir uns einschalten, wird es hässlich für die Unternehmen werden, die eine Straftat begehen. Wir werden diese nämlich entlarven. Die auf Whistleblowing spezialisierte Kanzlei meines Anwalts Stephen Kohn hilft mir beim Aufbau. Es werden aber noch weitere spezialisierte US-Kanzleien mitmachen. Vor Ort in Europa werden wir zudem mit Kanzleien in Deutschland, Frankreich und Großbritannien arbeiten, die wir kennen.

Sie kritisieren, dass es in Europa für Whistleblower zu wenig Schutz und keine Anreize gibt - selbst wenn die neue EU-Whistleblower-Richtlinie in den Nationalstaaten so wie geplant umgesetzt würde. Wie wollen Sie diese Probleme überwinden?Wenn Europa nicht handelt, lassen wir Amerika handeln. Wir nutzen die hohen Strafen dort als Hebel. Whistleblower, die etwas Großes aufdecken, bekommen wie ich einen Teil der Strafsumme als Belohnung. Ist ein europäisches oder deutsches Unternehmen in den USA an der Börse gelistet oder macht dort Geschäfte, können wir dafür sorgen, dass es dort für eine Straftat zur Verantwortung gezogen wird.

Und wie finanzieren Sie das?Das meiste Geld für den Aufbau dieser gemeinnützige Organisation kommt von mir, aus meiner Belohnung. Wir werden aber auch Spenden sammeln. Anschließend finanziert sie sich weitgehend selbst. Man muss sich das so vorstellen: Es gibt drei Parteien, die an einem Strang ziehen - der Whistleblower selbst, ein auf Whistleblowing spezialisierter Anwalt und der Finanzier, der früher mal Whistleblower war. Letzteres bin ich mit meiner Organisation. Wir treten als Team auf. In dem Moment, wo der Whistleblower ...

