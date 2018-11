The following instruments on XETRA do have their first trading day 21.11.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.11.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000BLB6WN5 BAY.LDSBK.IS. 18/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3VP3 LB.HESS.-THR.ZI.DI.11A/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3VR9 LB.HESS.THR.CARRARA11H/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3VS7 LB.HESS.THR.CARRARA11I/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3VT5 LB.HESS.THR.CARRARA11J/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3VU3 LB.HESS.THR.CARRARA11K/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3VW9 LB.HESS.THR.CARRARA11M/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3VX7 LB.HESS.THR.CARRARA11N/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3VY5 LB.HESS.THR.CARRARA11O/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3VZ2 LB.HESS.THR.CARRARA11P/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3WW7 LB.HESS.THR.CA.TIL.11F/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB122P5 LBBW STUFENZINS 18/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0R11 NORDLB GELDM.FRN 32/18 BD01 BON EUR N

CA 5OH XFRA MX01AL1C0003 ALEATICA S.A.B DE C.V. EQ00 EQU EUR N

CA 44R2 XFRA US71880W2044 PHIO PHARMACEUT. DL-,0001 EQ00 EQU EUR N

CA NVRA XFRA VGG930042012 URU METALS LTD EQ00 EQU EUR N