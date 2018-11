FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

B7P XFRA ZAE000093183 RAUBEX GROUP LTD RC -,01

XFRA XS0194093844 BCP FIN. 04/UND. FLR

MMM XFRA US88579Y1010 3M CO. DL-,01

RHJ XFRA US7703231032 ROBERT HALF INTL DL-,001

ODP XFRA US6762201068 OFFICE DEPOT INC. DL-,01

HS1 XFRA US4219061086 HEALTHCARE SVCS GRP.DL-01

HRS XFRA US4138751056 HARRIS CORP. DL 1

G9N XFRA US4005061019 GRUPO AERO.D.PAC.B ADR/10

FL4 XFRA US3024451011 FLIR SYS INC. DL-,01

EFX XFRA US2944291051 EQUIFAX INC. DL 1,25

POH3 XFRA US14365C1036 CARNIVAL PLC ADR/1 DL1,66

LTD XFRA US5017971046 L BRANDS INC. DL-,50

ADM XFRA US0394831020 ARCHER DANIELS MIDLAND

AP2 XFRA US0382221051 APPLIED MATERIALS INC.

SIA1 XFRA SG1V61937297 SINGAPORE AIRLINES O.N.

CVC1 XFRA PA1436583006 CARNIVAL PAIRED CTF

DNQ XFRA NO0010096985 EQUINOR ASA NK 2,50

4GE XFRA MXP370841019 GRUPO MEXICO B

XFRA MX01OH010006 ALEATICA S.A.B DE C.V.

LHL XFRA HK0992009065 LENOVO GROUP

EGN XFRA GB00B03CJS30 EUROPA OIL+GAS HLDG LS-01

7EX XFRA CA29269R1055 ENERFLEX LTD

MDN XFRA DE0006605009 MEDION AG O.N.

VG8 XFRA DE0005479307 VARENGOLD BANK AG

P5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP.

CIH XFRA CA3180714048 FINNING INTL INC.

GJ7 XFRA BMG9316Y1084 VALUETRONICS HLDGS DL-,10

NWS XFRA BMG668971101 NWS HLDGS HD 1

WF3 XFRA AU000000WES1 WESFARMERS LTD

K2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP.

AGH XFRA US01748X1028 ALLEGIANT TRAVEL DL-,001

3PQA XFRA US60688N1028 MIX TELEMATICS SP.ADR 25

BB1 XFRA US0684631080 BARRETT BUS. SVCS DL-,01

VODJ XFRA US92857W3088 VODAFONE GRP ADR NEW/10

2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD