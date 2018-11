FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.11.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 22.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.11.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

EVZ XFRA GB00B71N6K86 EVRAZ PLC DL 0,05

IUC1 XFRA ZAE000067211 IMPERIAL HLDGS NEW RC-,04

VO1 XFRA GB00BN3ZZ526 VOLUTION GROUP LS -,01

RCO XFRA US76122Q1058 RESOURCES CONNECT. DL-,01

R2WA XFRA US0885792061 BEXIMCO PHARMA.GDR REGS 1

NWD XFRA HK0017000149 NEW WORLD DEV.

4C9 XFRA GB00B2863827 CVS GROUP PLC LS -,002

POH1 XFRA GB0031215220 CARNIVAL PLC DL 1,66

TLY XFRA GB0008754136 TATE + LYLE LS-,25

M8K XFRA GB0005522007 MCKAY SECURITIES LS-,20

ITB XFRA GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC LS-10

9TC XFRA CH0102993182 TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57

QB3 XFRA CA7481932084 QUEBECOR INC. B SUB.VTG

LNR XFRA CA53278L1076 LINAMAR CORP.

3I7 XFRA CA4558711038 INDUSTRIAL ALL.INS.+FINL

PJXB XFRA BRPETRACNPR6 PETROLEO BRAS.SA PET.PFD

GDUB XFRA BRGGBRACNPR8 GERDAU S.A. PFD

I5P XFRA AU000000IPL1 INCITEC PIVOT

PJXC XFRA BRPETRACNOR9 PETROLEO BRAS.SA PET.

G9KB XFRA GB00BF5H9P87 GREAT P.EST.LS-,152631578

DCC XFRA IE0002424939 DCC PLC EO-,25

XFRA DE000HSH3Z04 HSH NORDBANK IZ 3 12/19

9TX XFRA CA87262K1057 TMX GROUP LTD

BMN XFRA LU1072616219 B+M EUROP.VAL.RET.LS -,10

VODI XFRA GB00BH4HKS39 VODAFONE GROUP PLC

H0C XFRA GB00BYZC3B04 HOTEL CHOC. GRP. PLC -,10

NNGF XFRA GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC

S0K XFRA CA8585221051 STELCO HLDGS INC.

1Y8 XFRA GB00B0T4LH64 HICL INFRASTRUCT.LS-,0001