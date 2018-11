Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Hochdorf (pta007/21.11.2018/07:00) - Die HOCHDORF Swiss Nutrition AG erhöht am Standort Sulgen die Produktion für Babynahrung in den nächsten Jahren deutlich. Damit entsteht auch ein höherer Bedarf nach verlässlichen, regelmässigen Milchlieferungen. Deshalb beteiligt sich die HOCHDORF Holding AG an der Thur Milch Ring AG mit einer Mehrheit von rund 56%. Der Vollzug der Transaktion ist per 15.01.2019 vorgesehen.



Die HOCHDORF Swiss Nutrition AG und die Thur Milch Ring AG arbeiten seit 2003 zusammen. Die HOCHDORF Holding AG ist seit längerer Zeit mit 17.65% an der Thur Milch Ring AG beteiligt. Nun will die HOCHDORF Holding AG die Aktienmehrheit übernehmen und plant, die Beteiligung auf 56.12% aufzustocken. Das Transaktionsvolumen für die Mehrheitsbeteiligung liegt unter CHF 100'000. Der Vollzug der Aktienübernahme ist auf den 15.01.2019 vorgesehen.



Mit dieser Beteiligung will HOCHDORF eine verlässliche und regelmässige Milchlieferung im Werk Sulgen sichern. Dies wird aufgrund der zukünftig deutlich höheren Produktionsvolumen für Babynahrung notwendig.



Über die HOCHDORF-Gruppe Die HOCHDORF-Gruppe mit Hauptsitz in Hochdorf erzielte im Jahre 2017 einen konsolidierten Nettoerlös von CHF 600.5 Mio. Sie ist eines der führenden Nahrungsmittel-Unternehmen der Schweiz und verfügte per 31.12.2017 über 695 Mitarbeitende. Aus natürlichen Rohstoffen wie Milch, Weizenkeimen und Ölsaaten gewonnen, leisten die HOCHDORF Produkte seit 1895 einen Beitrag zu Gesundheit und Wohlbefinden von Babys bis hin zu Senioren. Zu den Kunden zählen die Lebensmittelindustrie sowie der Gross- und Detailhandel. Die Produkte werden in über 90 Ländern verkauft. Die Aktien werden an der SIX Swiss Exchange in Zürich gehandelt (ISIN CH0024666528).



Über die Thur Milch Ring AG Die Thur Milch Ring AG ist eine eigenständige, unabhängige Aktiengesellschaft, die sich als Selbsthilfeorganisation für Milchproduzenten versteht. Die Aktien befinden sich heute grossmehrheitlich im Besitz der Milchproduzenten. Zweck der Gesellschaft ist die selbständige und bestmögliche Vermarktung von Milch. Die Thur Milch Ring AG vermarktet jährlich rund 40 Mio. kg Milch von rund 150 Milchproduzenten.



