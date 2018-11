EVOTEC UND IMMUNEERING SETZEN KÜNSTLICHE INTELLIGENZ ('AI') ZUR IDENTIFIZIERUNG VON LIGANDEN FÜR SELTENE ERBLICHE STOFFWECHSELKRANKHEITEN EIN DGAP-News: Evotec AG / Schlagwort(e): Sonstiges EVOTEC UND IMMUNEERING SETZEN KÜNSTLICHE INTELLIGENZ ('AI') ZUR IDENTIFIZIERUNG VON LIGANDEN FÜR SELTENE ERBLICHE STOFFWECHSELKRANKHEITEN EIN 21.11.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * KOMBINATION MODERNSTER IPSC UND AI-TECHNOLOGIE BIETET MÖGLICHKEIT ZUR ENTDECKUNG NEUER STOFFWECHSEL-LIGANDEN ZUR BESCHLEUNIGTEN ENTWICKLUNG VON WIRKSTOFFEN GEGEN SELTENE STOFFWECHSELKRANKHEITEN Hamburg, Deutschland und Cambridge, USA, 21. November 2018: Evotec AG (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute den Beginn einer Forschungszusammenarbeit mit Immuneering Corporation ("Immuneering"), einem weltweit führenden Anbieter datengetriebener Wirkstoffforschung, bekannt. Ziel ist es, neue niedermolekulare Substanzen zur Behandlung seltener, erblicher Stoffwechselerkrankungen zu entdecken. Diese Partnerschaft kombiniert Evotecs führende induzierte pluripotente Stammzellplattform ("iPSC") sowie ihr breites Spektrum an Wirkstoffforschungskapazitäten mit Immuneerings einzigartiger auf künstlicher Intelligenz basierender Wirkstoffforschungsplattform, um die Identifizierung von Liganden für neue Zielstrukturen zu beschleunigen. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Evotec mit Immuneerings proprietärer, computerbasierter Plattform Fluency öffentliche und proprietäre Daten analysieren, um die Identifizierung neuer Wirkstoffkandidaten voranzutreiben, die schließlich zur Entwicklung neuer Medikamente für seltene erbliche Stoffwechselerkrankungen führen können. Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, sagte: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Immuneering mit ihrem einzigartigen AI-basierten Ansatz zur Liganden-Identifizierung. Die Partnerschaft bietet großes Potenzial für die Entwicklung neuer Wirkstoffe zur Behandlung von Störungen des Lysosomen-Stoffwechsels, die für verschiedene klinische Erscheinungsbilder in vielen seltenen, genetischen Stoffwechsel- und neurodegenerativen Erkrankungen mit hohem medizinischen Bedarf verantwortlich sind. Wir freuen uns darauf, gemeinsam die leistungsstarke Kombination dieser Technologien zu entdecken und unsere Möglichkeiten in unserem Kerngebiet der Wirkstoffforschung damit weiter zu stärken." Dr. Greg Koytiger, SVP und Head of AI bei Immuneering, sagte: "Wir sind begeistert, Evotecs branchenführende iPSC-Plattform mit unserer AI-Plattform Fluency zu kombinieren, um schnell neue niedermolekulare Wirkstoffe für seltene erbliche Stoffwechselerkrankungen zu identifizieren. Das beschleunigt nicht nur den Wirkstoffforschungsprozess, sondern bietet darüber hinaus einen Ansatz neue Zielstrukturen, die bisher wenig untersucht, oder nicht-potent waren, zu entdecken. Evotecs tiefgehendes Verständnis im Bereich Zielstrukturen sowie ihre führende iPSC-Plattform machen sie zu einem idealen Partner für die Generierung therapeutischer Durchbrüche aus in silico Hits. Wir freuen uns darauf, hervorragende experimentelle und computergestützte Ansätze zu integrieren, um gemeinsam neue Wege für Patienten mit diesen Erkrankungen zu gehen." Finanzielle Details der Allianz wurden nicht bekannt gegeben. ÜBER IMMUNEERING CORPORATION Seit der Gründung im Februar 2008 hat sich Immuneering mit führenden Pharmaunternehmen zusammengetan, um die Entdeckung und klinische Entwicklung neuartiger Arzneimittel zu beschleunigen und zu verbessern. Das Immuneering-Team wendet proprietäre Computational Biology-Methoden und eine fortschrittliche Wirkstoffforschungsplattform für molekulare Hochdurchsatzdaten an. Dabei wird der Prozess neu definiert, durch den neue Medikamente entdeckt und entwickelt werden, um schneller, kostengünstiger und erfolgreicher zu sein. Die firmeneigene Plattform zur Entdeckung von Medikamenten identifiziert "Hits" (die molekularen Strukturen, die die Basis neuer Medikamente bilden) innerhalb weniger Tage oder Wochen, anstatt Monate oder Jahre, die eine Zielidentifizierung und das konventionelle Hochdurchsatz-Screening üblicherweise beanspruchen. Diese Beschleunigung wird durch die Anwendung künstlicher Intelligenz ("AI") und anderer fortschrittlicher Algorithmen auf Hochdurchsatzdaten ermöglicht und stützt sich auf die jahrzehntelange Erfahrung von Immuneering in der Anwendung von Hochdurchsatzdaten auf pharmazeutische Forschung und Entwicklung. Das Expertenteam von Immuneering bietet auch erstklassige Dienstleistungen im Bereich Bioinformatik und Computational Biology. Weitere Informationen finden Sie unter www.immuneering.com und folgen Sie uns auf Twitter @Immuneering. ÜBER EVOTEC AG Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind weltweit tätig und unsere mehr als 2.400 Mitarbeiter bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @EvotecAG. ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauende Angaben, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Derartige vorausschauende Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. Wir übernehmen ausdrücklich keine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen der Parteien oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. Kontakt Evotec AG: Gabriele Hansen, VP Corporate Communications & Investor Relations, Tel.: +49.(0)40.56081-255, gabriele.hansen@evotec.com 21.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 