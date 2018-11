TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich nach den zum Teil deutlichen Abgaben am Vortag zur Wochenmitte mehrheitlich leichter. Im Verlauf des Handels haben sich die Kurse dabei auf breiter Front von den Tagestiefs deutlich erholt, ohne dass Beobachter dafür einen konkreten Auslöser sehen. An der Wall Street war es dagegen am Dienstag erneut zu starken Verlusten gekommen.

Die im US-Handel regelrecht abgestürzten Ölpreise drücken auch in Asien auf den Energiesektor. Nordseeöl der Sorte Brent hatte sich im US-Handel um 6,4 Prozent auf 62,53 Dollar je Barrel verbilligt. Am Markt herrscht weiterhin die Sorge vor einem Überangebot, zusätzlich zu einem schwächer befürchteten Wachstums der Weltwirtschaft. Hinzu kommt, dass US-Präsident Trump den Schulterschluss mit der saudi-arabischen Regierung betont hat. Saudi-Arabien habe "eng mit uns zusammengearbeitet" und sei "auf meinen Wunsch eingegangen, die Ölpreise auf einem vernünftigen Niveau zu halten", so Trump.

Aktuell erholen sich die Preise etwas, weil der US-Branchenverband API am späten Vorabend überraschend gesunkene Ölvorräte berichtet hat. Demnach sind die Öl-Vorräte um 1,5 Millionen Barrel gesunken, wohingegen die Prognose für die offiziellen Daten am Mittwoch auf eine erneute Zunahme um 1,9 Millionen Barrel lautet.

In Tokio geben Inpex 3,8 Prozent nach und Sumitomo 3,4 Prozent. In Hongkong reduzieren sich CNOOC um 3,1 Prozent. Petrochina geben 1,8 Prozent ab. In Sydney, wo der S&P/ASX 0,5 Prozent leichter schloss, traf es Santos mit einem Kursverlust von 4,3 Prozent, Woodside gaben 2,1 Prozent nach.

China mit Rückenwind von Immobilienwerten

An der Börse in Tokio gibt der Nikkei-Index 0,3 Prozent auf 21.525 Punkte nach und hat sich damit vom Tagestief um 100 Punkte erholt. Neben dem Energiesektor steht der Technologiesektor unter Abgabedruck, nachdem in den USA erneut der Technologiesektor mit am schwächsten abgeschnitten hat - angeführt von Apple. Olympus knicken um 9,4 Prozent ein, Mitsubishi Electric verlieren 2,8 Prozent.

In Hongkong gibt der Hang-Seng-Index um 0,2 Prozent nach. Das Index-Schwergewicht Tencent erholt sich von deutlichen Abgaben zu Handelsbeginn und steigt um 2,3 Prozent. Der Schanghai-Composite hat nach Anfangsverlusten ins ins Plus gedreht.

Rückenwind kommt aus dem Immobiliensektor, der am Vortag 1,3 nachgegeben hatte. Country Garden steigen um 3,7 Prozent, Evergrande erhöhen sich um 3,5 Prozent. Für China Vanke geht es um 1,5 Prozent aufwärts. Zu Wochenanfang hatten Spekulationen über staatlichen Konjunkturstimuli die Runde gemacht, darunter auch mögliche Zinssenkungen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.642,80 -0,51% -6,96% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.534,00 -0,23% -5,41% 07:00 Kospi (Seoul) 2.074,46 -0,39% -15,93% 07:00 Schanghai-Comp. 2.649,17 +0,13% -19,92% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.807,50 -0,13% -13,59% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.045,68 +0,62% -11,05% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.693,59 -1,00% -4,79% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:07 Uhr % YTD EUR/USD 1,1382 +0,1% 1,1367 1,1462 -5,3% EUR/JPY 128,40 +0,2% 128,15 128,89 -5,1% EUR/GBP 0,8893 +0,1% 0,8889 0,8907 +0,0% GBP/USD 1,2796 +0,1% 1,2789 1,2869 -5,4% USD/JPY 112,83 +0,1% 112,73 112,45 +0,2% USD/KRW 1130,77 +0,0% 1130,22 1126,22 +5,9% USD/CNY 6,9432 -0,0% 6,9452 6,9408 +6,7% USD/CNH 6,9401 -0,1% 6,9466 6,9361 +6,5% USD/HKD 7,8308 +0,0% 7,8304 7,8321 +0,2% AUD/USD 0,7230 +0,4% 0,7203 0,7294 -7,5% NZD/USD 0,6811 +0,4% 0,6784 0,6866 -4,1% Bitcoin BTC/USD 4.429,46 +1,2% 4.377,98 4.651,60 -67,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,16 53,43 +1,4% 0,73 -6,2% Brent/ICE 63,30 62,53 +1,2% 0,77 +0,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.221,98 1.221,68 +0,0% +0,30 -6,2% Silber (Spot) 14,33 14,31 +0,1% +0,02 -15,4% Platin (Spot) 842,50 842,00 +0,1% +0,50 -9,4% Kupfer-Future 2,77 2,77 0% 0 -17,4% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2018 01:12 ET (06:12 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.