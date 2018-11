Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aroundtown von 9,10 auf 8,75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Tim Leckie passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Immobilienbranche seine Annahmen für die Renditen von Staatsanleihen und die Eigenkapitalkosten an. In der Regel stiegen daraufhin die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten, betonte der Experte. Er begründete damit auch die Kurszielsenkung für Aroundtown./tih/he Datum der Analyse: 20.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0094 2018-11-20/21:39

ISIN: LU1673108939