Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Freenet von 19 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Ein geringes Wachstum, steigende Dividendenrisiken und strukturelle Herausforderungen im Mobilfunkgeschäft würden am Markt nach wie vor unterschätzt, schrieb Analyst Joshua Mills in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte kürzte seine operativen Gewinn- und Barmittelschätzungen - vor allem wegen der jüngsten Korrektur der Abonnentenzahlen im TV-Geschäft./tih/he Datum der Analyse: 20.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0098 2018-11-20/23:30

ISIN: DE000A0Z2ZZ5