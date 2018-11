Die International Securities Associations and Foundations Management Company ("ISAF") meldet die Bildung einer internationalen Koalition führender amerikanischer, deutscher und niederländischer Anwaltskanzleien und die Beauftragung der vorrangigen dänischen Kanzlei Németh Sigetty mit der Einleitung eines Gerichtsverfahrens gegen die Danske Bank A/S ("Danske" oder die "Bank"), um Schadenersatz für geschädigte Anleger einzufordern. Dieser Schritt folgt auf die Enthüllungen von Geldwäsche, finanziellem Missmanagement und unzureichenden aufsichtsrechtlichen Offenlegungen.

Die Klage wird in Kopenhagen (Dänemark) im Namen von Anlegern erhoben, die nach diversen Offenlegungen hinsichtlich einer Geldüberweisungsintrige im Wert von schätzungsweise 200 Milliarden Euro unter Beteiligung von nicht in Europa ansässigen osteuropäischen und russischen Kunden in der estnischen Filiale der Bank erhebliche Anlageverluste im Aktienkurs von Danske erlitten haben. Informationen über kritische Ausfälle in der Durchsetzung interner KYC- und Geldwäschebekämpfungsrichtlinien bei Danske und seine mangelnde Reaktion auf interne und äußere Warnungen über Nichteinhaltung von Auflagen verursachten einen mehr als 40-prozentigen Einbruch im Aktienkurs von Danske, der Anlegern Verluste in Höhe von zweistelligen Milliardenbeträgen dänischer Kronen (Milliarden US-Dollar) verursachte.

Der Koalition gehören einige der weltweit führenden Rechtsanwaltskanzleien an, darunter die in den USA ansässige Kanzlei Pomerantz LLP, die unlängst einen Anlegervergleich in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar mit Petrobras in den USA erzielte; die in den USA ansässige Rechtsanwaltskanzlei Lieff Cabraser Heimann Bernstein, LLP, die Prozesse in einigen der bedeutendsten komplexen Zivilrechts- und Wertpapierklagen der jüngsten Zeit geführt und beigelegt hat, darunter die zivilrechtliche Streitbeilegung in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar mit Volkswagen im Namen amerikanischer Besitzer und Leasing-Nehmer von Dieselfahrzeugen; die deutsche TILP Litigation Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hauptrechtsvertreterin in der auf 10 Milliarden Euro bezifferten internationalen Anlegersammelklage gegen Volkswagen in Deutschland; und die niederländische Kanzlei Lemstra Van der Korst N.V., die eine Stiftung für geschädigte Anleger mit Aktien in Petrobras vertritt, die bei Anlagen in Petrobras-Aktien Verluste in Milliardenhöhe von US-Dollar und Euro erlitten haben, sowie ähnliche Stiftungen für LIBOR-Manipulation und andere Angelegenheiten. Die Koalition arbeitet mit der dänischen Kanzlei Németh Sigetty zusammen, um Anlegern zum Recht zu verhelfen, die infolge der Enthüllungen über die Geldwäschenintrige, finanzielles Missmanagement und unzureichende aufsichtsrechtliche Offenlegungen Verluste von bis zu 15 Milliarden US-Dollar erlitten haben.

ISAF ist eine Gesellschaft zum Schutz von Anlegerinteressen. Sie übernimmt die Verwaltung und organisiert die Erfassung der Kundenhandelsdaten, Anlegerverlustberechnungen und -bestätigungen, anlegerbezogene Prozessunterlagen und die vollumfängliche Finanzierung der Sammelklage.

Bezüglich Anlegersammelklagen ist Dänemark eine Opt-in-Gerichtsbarkeit. Geschädigte Anleger, die mit der Klage die erlittenen Verluste wiedererlangen möchten, müssen ausdrücklich einer organisierten Sammelklägergruppe beitreten, die die Verluste einzelner Anleger zu einem Sammelverlust zusammenfasst und in einer einzigen Forderung und Klage vor dem dänischen Gericht vorbringt. Németh Sigetty wird diese Sammelklage im Namen der teilnahmeberechtigen Anleger, die sich über die ISAF-Koalition organisiert haben, in den kommenden Monaten einreichen. Eine Sammelklage wie die Klage gegen die Danske Bank ist in Dänemark ein kostspieliges Verfahren.

Investoren, die sich der ISAF-Koalitionsklage in Dänemark anschließen, brauchen keine Anzahlung zu leisten oder laufende Prozesskosten zu übernehmen, darunter: Rechtsanwaltshonorare, Gerichtskosten, Gewährleistungsrisiko für potenzielle Rechtskosten der Gegenpartei, Klagenanalysekosten oder Verwaltungskosten. Wenn der Rechtsstreit zu einem finanziellen Vergleich oder einer Entscheidung zugunsten der geschädigten Anleger führt, erhebt die ISAF-Koalition lediglich ein prozentuales Erfolgshonorar am Ende des Prozesses.

Anleger, die zwischen 2007 und 2018 Aktien der Danske Bank an der Kopenhagener Börse (Nasdaq Copenhagen) besessen haben bzw. noch besitzen und nach den Enthüllungen 2017 und 2018 über die kritischen Missstände in den Protokollen und Verfahren der Danske Bank bezüglich Geldwäschebekämpfung Verluste erlitten haben, sind berechtigt, über die von der ISAF gesponserte Sammelklage in Dänemark Schadenersatz anzustreben.

Zu den Koalitionsmitgliedern gehören:

Rechtsanwaltskanzleien:

Németh Sigetty Die Anwälte von Németh Sigetty genießen ein wohlverdientes Ansehen bei der Handhabung bedeutender, komplexer und hochdotierter Rechtsstreitigkeiten gegen Privatparteien und Regierungsbehörden und verfügen über ausgedehnte Erfahrung mit Anlegersammelklagen in Dänemark. Németh Sigetty arbeitet seit einem Jahr mit der Dänischen Aktionärsvereinigung zusammen und hat geschädigte Anleger in den Gerichtsverfahren gegen Amagerbanken und Pandora vertreten.

und vertreten. Pomerantz LLP Eine seit über 80 Jahren bestehende Rechtsanwaltskanzlei, die sich auf Wertpapierprozesse spezialisiert und in zahlreichen bedeutenden Verfahren als Hauptanwalt aufgetreten ist, darunter in der Sammelklage wegen Wertpapierbetrugs gegen Petrobras in den USA, in der ein Vergleich in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar erzielt wurde, eine der höchsten Beilegungen zugunsten von Aktionären in der Geschichte der USA.

in den USA, in der ein Vergleich in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar erzielt wurde, eine der höchsten Beilegungen zugunsten von Aktionären in der Geschichte der USA. Lieff Cabraser Heimann Bernstein, LLP Die US-amerikanische Rechtsanwaltskanzlei Lieff Cabraser Heimann Bernstein, LLP hat einige der bedeutendsten komplexen zivilrechtlichen und Wertpapierprozesse der jüngsten Geschichte geführt und beigelegt, darunter der kürzlich erfolgte zivilrechtliche Vergleich in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar mit Volkswagen im Namen amerikanischer Besitzer und Leasing-Nehmer von Dieselfahrzeugen.

im Namen amerikanischer Besitzer und Leasing-Nehmer von Dieselfahrzeugen. TILP Litigation Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Die führende Rechtsanwaltskanzlei für Sammelklagen in Deutschland, die Schadenersatz für Investitionsverluste in Fällen von Wertpapierbetrug in Deutschland und ganz Europa einfordert. TILP vertritt den Musterkläger in der viel beachteten Sammelklage gegen Volkswagen "Dieselgate" (KapMuG) in Braunschweig. TILP Litigation führt den Prozess gegen Volkswagen im Namen internationaler Anleger mit Schadenersatzforderungen von über 9,5 Milliarden Euro.

"Dieselgate" (KapMuG) in Braunschweig. TILP Litigation führt den Prozess gegen im Namen internationaler Anleger mit Schadenersatzforderungen von über 9,5 Milliarden Euro. Lemstra Van der Korst Eine führende Rechtsanwaltskanzlei in den Niederlanden mit umfangreicher Erfahrung in der Vertretung internationaler Anleger in niederländischen Sammelklagen und weltweitem Vergleichsrecht (WCAM). Lemstra erzielte unlängst eine kritische Rechtsstandsentscheidung in der vielbeachteten Sammelklage in den Niederlanden im Namen geschädigter Investoren mit Petrobras-Aktien. Lemstra Van der Korst hat geschädigte internationale Aktionäre in globalen Vergleichen vertreten, darunter in den Prozessen gegen Converium und Royal Dutch Shell mit WCAM-Vergleichen.

Verwalter, Finanzgeber, Diensteanbieter und Berater:

ISAF Management ISAF Management Company and ISAF for Damaged Danske Investors, LLC bietet internationale Prozessrecherchen und -organisation mit Schwerpunkt auf den Zielen institutioneller Anleger. ISAF interagiert mit Anlegern, Anwaltskanzleien und Diensteanbietern und übernimmt Verwaltungsaufgaben, wie etwa die Erfassung von Kundenhandelsdaten, Verlustberechnungen, Verlustbestätigungen und die meisten Aspekte anlegerbezogener Prozessunterlagen. Darüber hinaus stellt ISAF Anlegern transparente, kostengünstige Eventualfinanzierung für alle Prozesskosten bereit.

ISAF Management Company and ISAF for Damaged Danske Investors, LLC bietet internationale Prozessrecherchen und -organisation mit Schwerpunkt auf den Zielen institutioneller Anleger. ISAF interagiert mit Anlegern, Anwaltskanzleien und Diensteanbietern und übernimmt Verwaltungsaufgaben, wie etwa die Erfassung von Kundenhandelsdaten, Verlustberechnungen, Verlustbestätigungen und die meisten Aspekte anlegerbezogener Prozessunterlagen. Darüber hinaus stellt ISAF Anlegern transparente, kostengünstige Eventualfinanzierung für alle Prozesskosten bereit. Battea Class Action Services - Battea Class Action Services, LLC, ein international führender Dienstleister mit Expertise im Bereich der Verarbeitung von Sammelklagewertpapieren und Forderungsanmeldung, wurde mit der sicheren Erfassung, Speicherung und Verarbeitung von Kundendaten und Bestätigung der Verlustberechnungen einzelner Anleger beauftragt, die in die Forderungen der Sammelklägergruppe aufgenommen werden.

- Battea Class Action Services, LLC, ein international führender Dienstleister mit Expertise im Bereich der Verarbeitung von Sammelklagewertpapieren und Forderungsanmeldung, wurde mit der sicheren Erfassung, Speicherung und Verarbeitung von Kundendaten und Bestätigung der Verlustberechnungen einzelner Anleger beauftragt, die in die Forderungen der Sammelklägergruppe aufgenommen werden. U.S. Market Advisors Law Group PLLC Eine amerikanische Rechtsanwaltskanzlei, die Beratungsdienste für führende nationale und weltweit tätige Anwaltskanzleien bereitstellt, insbesondere in den Bereichen Finanzmarkthandel, Wirtschaftsmodelle, Marktstrukturverständnis, Recherchen und Transaktionsanalysen.

Teilnahmeberechtigte Investoren, die der oben genannten Sammelklägergruppe beitreten möchten, müssen sich der ISAF-Sammelklägergruppe vor der Klageerhebung beim dänischen Gericht ausdrücklich anschließen. Das verfahrenseinleitende Schriftstück wird im ersten Quartal 2019 eingereicht. Anleger, die Verluste erlitten haben, müssen Kontakt mit ISAF aufnehmen, damit ihre Teilnahmeberechtigung geprüft und ihre Forderungen ordnungsgemäß beim Gericht geltend gemacht werden können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181120005857/de/

Contacts:

ANSPRECHPARTNER FÜR JURISTISCHE ANFRAGEN UND ENTSPRECHENDE MEDIEN:

Németh Sigetty

Ole Sigetty +4533133344

os@nslaw.dk

ANSPRECHPARTNER FÜR INVESTOREN UND ENTSPRECHENDE MEDIEN:

ISAF Management Company

Adam Foulke, +1-203-252-3378

afoulke@isafmanagement.com