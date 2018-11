Die X7 ist da. Eine automatisierte Lösung für individuelles Verpacken und Bestellabwicklung im Online-Handel. Sparen Sie Arbeits-, Versand- und Materialkosten, gewinnen Sie Zeit und Effizienz.

Der anhaltende Rückgang der Arbeitslosigkeit und die steigende Nachfrage nach Fachkräften betrifft Unternehmen in fast allen Branchen. Weil immer mehr Waren über das Internet bestellt werden, leiden gerade die Unternehmen, die diese Produkte versenden, am Arbeitskräftemangel. Um in diesem Spannungsfeld und mit Blick auf smarte Produktionsprozesse neue und bedarfsgerechte Lösungen anzubieten, präsentiert Packsize ihren Kunden jetzt das neue, vollautomatische und auf Maß produzierende Verpackungssystem X7. Die automatische Anlage zur Herstellung von produktspezifischen Kartons stellt eine bedeutende Investition von Packsize in maschinelles Lernen, Automatisierung des Verpackungsprozesses, Wellpappenlogistik und Business Intelligence dar. Das neue System ist nach der X4 bereits das zweite aus der X-Serie von automatisierten On Demand PackagingLösungen des Unternehmens.

Durch die Weiterentwicklung von automatischen Verpackungsprozessen für Ein- und Mehrprodukt-Bestellungen mit ständig wechselnden Kartongrößen optimiert die X7 Nachhaltigkeit und Arbeitsabläufe in der Lieferkette.

Die X7 schafft die Herstellung, das Packen und die Versandfertigkeit eines individuellen Kartons in nur drei Sekunden und ist für die Produktion von 1.200 bis 2.400 Kartons pro Stunde für Produkte ganz unterschiedlicher Art und Größe ausgelegt.

"Aufgrund Ihrer Spezifikation und Anordnung ermöglicht die X7 eine unübertroffen ökonomische Nutzung des Pappenmaterials und eine konkurrenzlose Geschwindigkeit von bis zu 2.400 Kartons pro Stunde und Anlage", freut sich Stefan Amann, der bei Packsize für den Vertrieb im deutschsprachigen Raum verantwortlich zeichnet. "Dieses zukunftsgerichtete System liegt erheblich unter den variablen Kosten anderer Packlösungen, ohne dabei auf den besseren Produktschutz und die Nachhaltigkeit eines maßgerecht dimensionierten Kartons aus Wellpappe zu verzichten. Wir sind stolz, mit der X7 einerseits eine Antwort auf den aktuellen Fachkräftemangel geben zu können und andererseits für deutlich mehr Kundenzufriedenheit beim Auspacken der Bestellung zu sorgen."

In der X7 steckt branchenführendes Entwicklungs- und Herstellungs-Know-how, wie z.B. eine modulare Konstruktion, ein breites und flexibles Zuführungssystem, das Aufbringen von Klebstoff von oben und minimierter Verschnitt. Das alles sorgt für höchste Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit im Verpackungsprozess.

Das Packsize-Softwarepaket PackNet bietet Fertigungs- und Versandunternehmen eine flexible, skalierbare Architektur verbunden mit einer ansprechenden und intuitiven Benutzeroberfläche für die Verpackungsproduktion und -optimierung. PackNet hilft Betreibern, Priorisierungen bei der Auftragsbearbeitung vorzunehmen, Workflows zu entwickeln, einen ganzen Maschinenpark zu managen, vorhandene ERP- und WMS-Systeme zu integrieren und umfassende Analysen und Reports zu generieren.

Mit erfahrenen Ingenieuren und Servicetechnikern in ganz Europa ist Packsize immer nah am Kunden und unterstützt jede X7 Installation vor Ort mit den erforderlichen Werkzeugen und Dienstleistungen. Die X7 ist in unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich, in nur drei Sekunden stellt sie versandfertige, maßgeschneiderte Kartons in verschiedensten Größen und Formen bereit. Schreiben Sie einfach an ODPautomation@packsize.com, um noch mehr darüber zu erfahren.

Über Packsize

Packsize ist ein multinationales Technologieunternehmen mit Sitz in Salt Lake City, Utah, USA. Die Packsize GmbH leitet die europäischen Aktivitäten und hat ihren Sitz in Herford. Packsize entwickelt, produziert und vertreibt On Demand Packaging-Software, -Systeme und -Lösungen. Packsize ermöglicht Herstellern, jedes Produkt genau im Moment des Bedarfes im passgenauen Karton zu verpacken und bereitet On Demand Packaging mit Packaging 4.0 Digitalisierungslösungen auf die vierte industrielle Revolution vor. Warum führende Markenhersteller "Smart Packaging for a Healthy Planet" für sich entdeckt haben, finden Sie auf www.packsize.de, unter +49 5221 27602 0 sowie auf Xing und LinkedIn.

2018 Packsize. Alle Rechte vorbehalten. Packsize, das Packsize-Logo, On Demand Packaging, X7 und Smart Packaging for a Healthy Planet sind eingetragene Marken und/oder Marken von Packsize LLC.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181121005055/de/

Contacts:

Medien Kontakt:

Carsten Dickmann

Packsize GmbH

Herringhauser Str. 35

32051 Herford

Germany

Phone: +49-5221-27602-0

info.de@packsize.com