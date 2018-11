Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - UNIQA Insurance Group AG (UNIQA) (ISIN AT0000821103/ WKN 928900) hat in den ersten neun Monaten 2018 die verrechneten laufenden Prämien inklusive Sparanteile um 3,1 Prozent gesteigert und mit einem Ergebnis vor Steuern von 212,4 Millionen Euro den Vorjahreswert um 17,1 Prozent übertroffen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

