Nach dem mit Abstand besten operativen Ergebnis in einem Quartal hat Sixt in den ersten neun Monaten 2018 bereits das gesamte Jahresergebnis des Vorjahres übertroffen. Der Autovermieter wächst auf breiter Front, in allen Kundengruppen, vor allem im Ausland. Für zusätzliche Fantasie sorgt das geplante digitale Komplettangebot, das den Mobilitätsbedarf per Smartphone-App steuern soll. Der aktuelle Kurseinbruch, kommt überraschend und bietet Anlegern mit Weitblick eine interessante Einstiegsgelegenheit.

Den vollständigen Artikel lesen ...