Nachdem die Aktie von Evotec am Dienstag noch kurzzeitig deutliche Verluste hinnehmen musste, kann das Papier am heutigen Mittwoch bereits wieder ordentlich zulegen. Am frühen Morgen gewinnt die Aktie 2,1 Prozent auf 19,30 Euro. Grund ist die Meldung, dass Evotec mit Immuneering, einem weltweit führenden Anbieter datengetriebener Wirkstoffforschung, eine neue Forschungskooperation eingegangen ist. Ziel ist es, neue niedermolekulare Substanzen zur Behandlung seltener, erblicher Stoffwechselerkrankungen zu entdecken, heißt es in einer Mitteilung.

