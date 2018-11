Die Baader Bank hat Thyssenkrupp nach endgültigen Zahlen des Industriekonzerns für das Geschäftsjahr 2017/18 auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Qualität der Resultate sei mit Blick auf das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) schlechter als der vorab veröffentlichte Wert, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die fast erwartungsgemäße bereinigte Ebit-Prognose für 2018/19 beziehe sich auf die fortzuführenden Aktivitäten und berücksichtige das europäische Stahlgeschäft nicht mehr. Das weiter gültige Anlagevotum für die Aktie begründete Obst mit den vielen strukturellen und operativen Unsicherheiten in Zeiten rückläufiger Wachstumserwartungen./gl/ag Datum der Analyse: 21.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2018-11-21/09:23

ISIN: DE0007500001