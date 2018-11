Syskoplan Reply, der SAP-Technologiespezialist innerhalb der Reply Gruppe, wurde für ein Projekt für den Flughafenbetreiber SEA von SAP mit dem SAP Quality Award in der Kategorie "Innovation" ausgezeichnet. Die Auszeichnung ehrt die neuesten SAP-Lösungen und wird jährlich beim Event SAP NOW verliehen. Den renommierten Award erhält Syskoplan Reply bereits zum fünften Mal in Folge.

Das mit Gold ausgezeichnete Projekt ist eine innovative SAP Hybris Marketing-Lösung für SEA von Syskoplan Reply. Die SEA-Gruppe verwaltet die Flughäfen Mailand-Linate und Mailand-Malpensa und erbringt alle Dienstleistungen und damit verbundenen Aktivitäten. Das Projekt besteht in der Implementierung von SAP Hybris Marketing, um Marketinginitiativen zu konzipieren, zu erstellen und zu überwachen. Ziel ist, die Customer Experience der Passagiere am Flughafen Mailand-Malpensa zu erhöhen und den Aufenthalt zu einem besonderen Erlebnis zu machen.

Die abteilungsübergreifende, effektive Marketingkampagne fußt auf dem Konzept der Gamification: In der Multichannel-Kampagne erleben Passagiere mit "Hashtag Hunting" eine Art "Schnitzeljagd" am Flughafen. Lösungshinweise sind an strategischen Punkten wie Einkaufszonen platziert. Die umgesetzte Lösung ermöglicht dabei, große Mengen an strukturierten und unstrukturierten Daten zu verwalten sowie zu verarbeiten, um Passagieren an mehreren Touchpoints personalisierte Inhalte zu bieten. Das Projekt ist Teil eines umfassenden Digitalisierungsprogramms, in dessen Rahmen SEA der Marketingabteilung modernste Instrumente für ein verbessertes Kundenerlebnis zur Verfügung stellt.

Fabio Degli Esposti, CIO bei SEA Mailander Flughäfen ergänzt: "Die Einführung von SAP Hybris Marketing bei den Mailänder Flughäfen stellt einen wichtigen Schritt auf unserem Weg der digitalen Transformation dar. Das Projekt vervollständigt ein Anwendungssystem, das uns geschäftlich stärkt, und gleichzeitig flexibel und skalierbar ist. Mit den besten digitalen, mobilbasierten Lösungen schaffen die Mailänder Flughäfen damit das Fundament für eine effektive und moderne Kundenbindung."

Als wichtiger Partner von SAP bei der globalen Entwicklung von Anwendungen im Rahmen des "SAP Partner Edge"-Programms investiert Syskoplan Reply in Zusammenarbeit mit SAP, Partnern aus der Branche und Universitäten fortlaufend in neue Technologien wie SAP Customer Experience und SAP HANA.

Filippo Rizzante, CTO von Reply, freut die erneute SAP-Auszeichnung: "Das umgesetzte digitale Transformationsprojekt für SEA wurde nach den Prinzipien der Agile/Scrum-Methodik für SAP- und Nicht-SAP-Komponenten durchgeführt. So konnte der Status jederzeit überprüft, das Budget eingehalten und pünktlich geliefert werden. Im Fokus stand die größere Kundenbindung und durch die Kampagne stiegen die durchschnittlichen Ausgaben der Passagiere." Rizzante führt weiter aus: "Da wir zu den wichtigsten, europäischen Kompetenzzentren für SAP-Lösungen zählen, können wir Innovationen auf Basis von SAP in fast allen Bereichen anbieten."

Reply [MTA, STAR: REY] ist auf die Entwicklung und Einführung von Lösungen auf Basis neuer Kommunikationskanäle und digitaler Medien spezialisiert. Mit seinem Netzwerk aus hochspezialisierten Unternehmen unterstützt Reply die europäischen Branchenführer aus Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistung, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung effektiv bei Geschäftsmodellen, die auf den neuen Paradigmen, wie Big Data, Cloud-Computing, Digitalen Medien und dem Internet der Dinge basieren. Zu den von Reply angebotenen Services gehören: Beratung, Systemintegration und Digital Services.

