Die Commerzbank hat die Einstufung für Covestro nach einer Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Nur drei Wochen nach den Quartalszahlen, einem bestätigten Ausblick und intensiven Investorentreffen sei die Gewinnwarnung überraschend, auch mit Blick auf das Ausmaß, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf Basis der gesenkten Ziele erscheine die Bewertung der Aktie günstig, was aber kurzfristig für Kursgewinne nicht ausreichen dürfte./bek/ag Datum der Analyse: 21.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2018-11-21/10:03

ISIN: DE0006062144