Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Stammaktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe. Nach dem mit Abstand besten operativen Ergebnis in einem Quartal habe das Pullacher Unternehmen in den ersten neun Monaten 2018 bereits das gesamte Jahresergebnis des Vorjahres übertroffen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...