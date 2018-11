Die Deutsche Bank hat Covestro trotz der Senkung der Jahresziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Zu so einem späten Zeitpunkt sei das zwar eine Enttäuschung und könnte die Glaubwürdigkeit des Managements beeinträchtigen, räumte Analyst Tim Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein. Doch mit Blick auf die Konsensschätzungen für den Spezialchemiekonzern sei das Ausmaß der Gewinnwarnung überschaubar, und auch die dafür verantwortlichen Gründe seien nicht neu./gl/ag Datum der Analyse: 21.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2018-11-21/10:31

ISIN: DE0006062144