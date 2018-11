Der Trading-Tipp des Tages ist heute Johnson & Johnson. Die Aktie hat sich zuletzt eindrucksvoll gegen den schwachen Trend an der Wall Street gestemmt. Die Aussichten, dass es positiv weitergeht, sind gut. Der Kurs von Johnson & Johnson befindet sich in einer spannenden charttechnischen Situation. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.