Original-Research: Erlebnis Akademie AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Erlebnis Akademie AG Unternehmen: Erlebnis Akademie AG ISIN: DE0001644565 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 21.11.2018 Kursziel: EUR 27,20 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler Konzernumsatz nach neun Monaten +49,6% Auf Konzernebene ist es Erlebnis Akademie gelungen, die dynamische Entwicklung des ersten Halbjahres auch im dritten Quartal fortzusetzen. Bei Einbeziehung der ausländischen Standorte wurde in den ersten neun Monaten 2018 ein Umsatzwachstum von 49,6% erzielt. Über alle acht in- und ausländischen Standorte lagen die Besucherzahlen bei 1,891 Mio. (Vorjahr 1,403 Mio., +34,8% YoY). Während die Besucherzahlen der vier deutschen Standorte temperaturbedingt um 5,5% rückläufig waren, wurden die Besucherzahlen der ausländischen Standorte durch die neu eröffneten Baumwipfelpfade auf 765.000 mehr als verdreifacht. Dies zeigt nach unserer Einschätzung, dass die eingeschlagene Internationalisierungsstrategie die Wetterabhängigkeit des Unternehmens deutlich verringert. Auf Sicht von zwölf Monaten bestätigen wir bei nahezu un-veränderten Umsatz- und Ergebnisprognosen unser aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Zwölfmonats-Kursziel von EUR 27,20 je Aktie. Gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von EUR 20,40 entspricht dies einem Kurssteigerungspotenzial von 33,3%. Nach der klaren Outperformance der vergangenen Monate (YTD +69,3% vs. DAX -14,3%) bekräftigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17233.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

