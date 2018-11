Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Ahold Delhaize nach Quartalszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 21,40 auf 25,40 Euro angehoben. Die Handelsmarken in den USA entwickelten sich dank einer dezentraleren Ausrichtung besser als zuvor, schrieb Analystin Fabienne Caron in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der stärkere Fokus auf flächenbereinigtes Wachstum und eine konturiertere Strategie für den Online-Handel machten die Aktien des Handelskonzerns zu einem attraktiveren Investment./bek/ajx Datum der Analyse: 20.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2018-11-21/10:50

ISIN: NL0011794037