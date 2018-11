Die Aktien von Covestro haben am Mittwoch einen kleinen Teil ihrer starken Verluste von Dienstag nach der Gewinnwarnung wieder wettgemacht. Unterstützung kam vor allem von einer Studie der Deutschen Bank. Allerdings bestätigten auch andere Analysten trotz der Gewinnwarnung ihr Kaufvotum für die Aktie des Kunststoffherstellers.

Am Vormittag stiegen Covestro um 1,86 Prozent auf 48,08 Euro und zählten damit zu den Spitzenwerten im Dax . Am Dienstag noch waren sie um fast 16 Prozent auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren abgestürzt, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, statt eines leichten Anstiegs des operativen Ergebnisses (Ebitda) in diesem Jahr nun einen leichten Rückgang zu erwarten. Hohe Kosten infolge des niedrigen Rheinwasserpegels, ein zugleich harter Wettbewerb und neue Rückstellungen für ein Sparprogramm wurden als Gründe dafür genannt.

Zu einem so späten Zeitpunkt im Quartal sei die Gewinnwarnung zwar enttäuschend und könnte die Glaubwürdigkeit des Managements beeinträchtigen, räumte Deutsche-Bank-Analyst Tim Jones ein. Doch mit Blick auf die Durchschnittsschätzung der Analysten (Konsens) sei das Ausmaß überschaubar. Zudem seien auch die dafür verantwortlichen Gründe nicht neu. Seine Ebitda-Prognose für 2018 liege bereits bei minus 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Konsens werde aktuell mit minus 0,2 Prozent kalkuliert.

Ihr positives Urteil für die Covestro-Aktie haben neben der Deutschen Bank aktuell auch das Bankhaus Lampe, Kepler Cheuvreux, die Commerzbank, JPMorgan oder auch Exane BNP bekräftigt./ck/ajx/stk

