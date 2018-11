Deutsche Bank: Es soll einfach nicht sein…

Immer wenn es so aussieht, als könnte die Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008) zu einer Erholung ansetzen, kommt irgendetwas dazwischen. Nun sind es die möglichen Verstrickungen in einen Geldwäsche-Skandal und das turbulente Börsenumfeld, die die Stimmung belasten.

Zumindest konnte die Deutsche-Bank-Aktie am Mittwoch etwas Boden gut machen, nachdem das Papier des einstigen deutschen Vorzeigeinstituts am Dienstag mit einem Kursminus von knapp 5 Prozent aus dem Handel gegangen und zwischendurch sogar auf ein neues Rekordtief gefallen war. Dabei wollte die Deutsche Bank mit der Bekanntgabe der jüngsten Geschäftszahlen so etwas wie Aufbruchstimmung verbreiten.

Den vollständigen Artikel lesen ...