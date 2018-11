Die Vorgabenseite ist tiefrot - trotzdem trauen sich Dax Anleger wieder zurück aufs Parkett: Zu Handelsbeginn erholt sich der Dax leicht. doch die Erholung wirkt sehr fragil. Der Dax bleibt angeschlagen - und die Anleger nervös. Abzulesen ist das an den hohen Kursschwankungen im Tagesverlauf. In Asien und in den USA haben die Kurse nachgegeben. Die Ölpreise haben sich auf ihrem Rutsch abwärts leicht gefangen, nachdem die Sanktionen gegen das Ölland Iran bei weitem nicht so drastisch sind wie befürchtet. Brent Öl kostet derzeit 63,50 USD/Fass. Anfang Oktober war der Preis über 20 Dollar höher! Überraschend gute Quartalszahlen kommen von Foot Locker, einem US-Händler von Sportschuhen. Das stützt die Branchenkollegen Adidas und Puma deutlich. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß