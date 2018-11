Hamburg (ots) -



In der aktuellen GALA (Heft 48/2018, ab morgen im Handel) erklärt Til Schweiger, 54, warum es zwölf Jahre gedauert hat, bis er sich in seine neue Freundin Francesca Dutton, 32, verliebt hat. "Es war immer schön mit ihr (...) - aber ich war nicht verliebt in sie. Ich denke, das lag vor allem daran, dass ich sehr lange gebraucht habe, die Trennung von Dana zu verarbeiten. Ich habe das nie erwartet. Manchmal ist es einfach eine Sache des Timings."



Mit Dana Schweiger war der Schauspieler und Regisseur von 1995 bis 2005 zusammen. Die Mutter seiner vier Kinder lebt mit Tochter Emma inzwischen in Malibu/Kalifornien und ist dort auch von den Waldbränden betroffen. Dazu sagt Til Schweiger: "Unser Haus hat entgegen allen Prognosen dieses apokalyptische Desaster überlebt. Ich habe mit Dana telefoniert. Ihr einziges Ziel im Moment ist, all denen zu helfen, die nicht so viel Glück hatten. Dafür liebe ich sie und Emma auch."



