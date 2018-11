Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

Original-Research: Grand City Properites - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Grand City Properites Unternehmen: Grand City Properites ISIN: LU0775917882 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 21.11.2018 Kursziel: 27,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu GRAND CITY Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 27,00. Zusammenfassung: Der Q3-Bericht wies eine starke operative Performance auf, wobei alle Hauptkennzahlen ein hohes einstelliges Wachstum zeigten. Dank des Aufwärtspotenzials des Portfolios stiegen die Kaltmieteinnahmen um 8% J/J. Dies führte zu einem Anstieg der Kaltmiete um 3,3% auf vergleichbarer Basis (like-for-like). Das wachsende Londoner Portfolio erreichte einen Anteil von 7% an den gesamten Wohnimmobilien in Q3 und war ein wiederkehrendes Thema im Conference Call. Die Expansion in London war damit für den Großteil des externen Q3-Wachstums verantwortlich. Darüber hinaus veräußerte GCP in Q3 weitere nicht zum Kernbestand gehörende Objekte (9M/18: EUR 500 Mio.) im Rahmen des Cash-Recyclings. Das Management bestätigte die Jahresprognose von FFOPS 1 (EUR 1,19). Aus unserer Sicht sollte die positive operative Entwicklung in den kommenden Quartalen anhalten, da das Unternehmen aus den London-Objekten Wert gewinnt und seine deutschen Immobilien weiter optimiert. Unsere Empfehlung bleibt bei Kaufen mit einem Kursziel von EUR 27 (zuvor: EUR 27). First Berlin Equity Research has published a research update on GRAND CITY Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 27.00 price target. Abstract: Third quarter reporting featured a strong operational performance with all headline figures showing high single digit growth. Net rent climbed 8% Y/Y, thanks to the revisionary potential of the portfolio, which resulted in 3.3% like-for-like (LFL) total net rent growth. The expanding London portfolio, which reached 7% of the total investment properties as of Q3, was a recurring topic on the earnings call and accounted for much of external growth for the period. GCP continued to dispose of non-core and mature assets (EUR 500m YTD) in the quarter as part of cash recycling. Management confirmed full year guidance of FFOPS 1 (EUR 1.19). We look for the current operational trajectory to continue to deliver solid results in the coming quarters as the company unlocks value in its new London assets and optimises its German properties. Our rating remains Buy with a EUR 27 price target (old: EUR 27). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17241.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2018 04:58 ET (09:58 GMT)