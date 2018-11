Seit Jahrzehnten befindet sich Nike (WKN:886993) an der Spitze der Branche, in der das Unternehmen Pionierarbeit geleistet hat. Der Hersteller von Sportschuhen und Sportbekleidung hat das Geschäft revolutioniert. Die Strategie von Nike, die Unterstützung der beliebtesten Athleten auf der ganzen Welt in Anspruch zu nehmen, um seine Produkte zu bewerben, hat sich trotz der teuren Werbeverträge ausgezahlt. Diese Dominanz begann jedoch 2016 und 2017 nachzulassen, wobei der Margendruck und der zunehmende Wettbewerb durch Unternehmen wie Under Armour (WKN:A2AF8T) (WKN:A0HL4V) und Adidas (WKN:A1EWWW) das Wachstum von Nike beeinträchtigten. Obwohl die Aktie keine massiven Rückgänge hinnehmen musste, konnte sie nicht die Führungsrolle ...

