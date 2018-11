Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Reduce" mit einem Kursziel von 9,10 Euro belassen. Sollte die Deutsche Bank wie von Medien berichtet in einen Geldwäsche-Skandal der Danske Bank verwickelt sein und Regelverstößen für schuldig befunden werden, dürfte das US-Justiministerium vermutlich eine Geldstrafe gegen die Deutsche Bank verhängen, schrieb Analyst Jacques-Henri Gaulard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Je 500 Millionen US-Dollar Strafzahlung sinke die Eigenkapitalquote (CET1) des Geldhauses um 0,13 Prozentpunkte. Eine große Belastung dieser Kennziffer durch die Affäre sei aber unwahrscheinlich./bek/ag Datum der Analyse: 21.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2018-11-21/11:32

ISIN: DE0005140008