Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Dialog Semiconductor von 33 auf 32 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Von den jüngst kolportierten geringeren Aufträgen von Apple an die iPhone-Zulieferer dürfte zwar auch Dialog betroffen sein, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Mittwoch vorliegenden Studie - jedoch in geringerem Ausmaß als andere Zulieferer. Denn der Hersteller von Chips für das Energie-Management in Smartphones liefere nur für zwei der drei neuen iPhone-Modelle von Apple zu. Zudem sei die Nachfrage nach den älteren Modellen 7und 8 nach wie vor groß dank der gesunkenen Preise./bek/ag Datum der Analyse: 21.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2018-11-21/11:34

ISIN: GB0059822006