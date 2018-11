Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Ferratum mit Blick auf absehbare Zinsobergrenzen für Kleinkredite von 24 auf 23,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sollten diese im kommenden Jahr in Finnland und Lettland eingeführt werden, dürften sie aber die Geschäfte des Kreditvermittlers kaum belasten, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn nur rund ein Sechstel des Umsatzes entfalle auf solche Kleinkredite, Tendenz abnehmend. Zudem zeigten die Erfahrungen mit solchen Obergrenzen in England, Estland und Schweden, dass diese die Kreditvermittlung sogar stärken können, weil sich Kunden bei transparenten Regeln sicherer fühlten./bek/ag Datum der Analyse: 21.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FI4000106299