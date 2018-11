Der Grat zwischen Genie und Wahnsinn ist bekanntlich sehr schmal. Elon Musk hat die Balance auf diesem Grat in eine Kunst verwandelt. Auf der einen Seite tendiert er in Richtung Genie, indem er ein Unternehmen nach dem anderen gründet, von denen einige die Welt verändern können. Andererseits jedoch überwiegt in vielen Situationen - wie beispielweise dem berühmten "Taking Tesla private" Tweet und dem darin enthaltenen 4/20-Bezug zur Cannabis-Kultur - auch der Wahnsinn.

