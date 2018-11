Die Schweizer Großbank UBS hat Covestro trotz der Senkung der Ziele für das Schlussquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Damit stünden nun auch die Markterwartungen für das operative Ergebnis (Ebitda) des Spezialchemiekonzerns im kommenden Jahr in Frage, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konsensschätzung liege hier aktuell bei 2,6 Milliarden Euro./gl/ag Datum der Analyse: 21.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2018-11-21/11:53

ISIN: DE0006062144