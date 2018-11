Unterföhring (ots) -



"Wer 'The Voice' kennt, wird 'The Voice Senior' lieben", prophezeit Sascha Vollmer. "Ich glaube, dass 'The Voice Senior' alles in den Schatten stellen wird", sagt Alec Völkel. Nach fünf Jahren Pause sitzen die Frontmänner von The BossHoss wieder auf Deutschlands berühmtesten roten Drehstühlen. Im Wettstreit mit den weiteren Coaches Yvonne Catterfeld, Mark Forster und Sasha batteln sich The BossHoss um die beste Stimme ab 60 - bei "The Voice Senior" ab 23. Dezember in SAT.1.



"Mit 'The Voice Senior' geben wir zum ersten Mal ganz bewusst einer älteren Generation die Chance, uns mit ihrer Stimme zu überzeugen", sagt Yvonne Catterfeld. "Das ist die Geburtsstunde eines neuen 'The Voice'-Universums", sagt Mark Forster. "Es ist das erste Mal, dass Sängerinnen und Sänger über 60 gegeneinander antreten", sagt Sasha. Moderiert wird "The Voice Senior" von Lena Gercke und Thore Schölermann.



SAT.1 zeigt vier Folgen von "The Voice Senior" jeweils sonntags und freitags um 20:15 Uhr am 23., 28., und 30. Dezember sowie das große Finale am 4. Januar 2019.



