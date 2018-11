Die Stimmung am Gesamtmarkt wird am Mittwoch zusehends freundlicher: Der DAX öffnet mit einem Gap-Up und gewinnt im Tagesverlauf solide +0,74%. Bereits jetzt ist absehbar: Die Wirecard-Aktie (WKN: 747206) will heute nicht so recht anspringen und fällt centgenau auf das gestrige Schlusskursniveau von 129,60 Euro, bevor sie wieder nach oben dreht.

Warum "dümpelt" die Wirecard-Aktie nach verhältnismäßig großen Kursverlusten gegenüber den Leitindizes DAX und TecDax in den letzten Tagen nun bei freundlichem ...

