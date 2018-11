Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Barclays von 266 auf 262 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Unsicherheit um den Brexit bleibe der größte Belastungsfaktor für britische Banken, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er sieht jedoch im kommenden Jahr Chancen am Hypothekenmarkt./ag/tav Datum der Analyse: 21.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0031348658