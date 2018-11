Das verflixte siebte Jahr - mit dem heutigen Tag liegt es hinter mir. Vor genau sieben Jahren, am 21.11.2011, habe ich das Blog "Intelligent investieren" ins Leben gerufen. Und ich habe es bisher (fast) keinen Tag lang bereut. Das liegt vor allem daran, dass ich über ein Thema schreibe, das mich schon als Schüler interessierte und zunehmend fesselte: die Börse. Alles begann - für mich - also bereits vor mehr als 30 Jahren und bis zum heutigen Tag fasziniert mich das Investieren und ich beschäftige mich gerne mit seinen vielschichtigen Aspekten.Dabei war ich nicht immer Value Investor. Ich habe ...

