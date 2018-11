Die Schweizer Großbank UBS hat Airbus mit Blick auf einige Änderungen in der Unternehmensführung auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die Nominierung von Dominik Asam zum neuen Finanzchef des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns sei eine gute Wahl, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Asam habe seit 2011 dieselbe Position beim Halbleiterkonzern Infineon bekleidet und deshalb viele etablierte Kontakte zu den Finanzmärkten. Auch der designierte Vorstand für das operative Geschäft, Michael Shollhorn, sei eine gute Personalentscheidung und sollte dabei mithelfen, den Rückstand auf US-Konkurrent Boeing aufzuholen./gl/tav Datum der Analyse: 21.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2018-11-21/12:40

ISIN: NL0000235190