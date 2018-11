Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Miami (pts017/21.11.2018/12:15) - MONTE PLATA SOLAR gewinnt die diesjährige Auszeichnung 2018 des Caribbean Renewable Energy Forum (CREF) in der Kategorie "Best Utility Scale Solar Project". Kriterien für diese Auszeichnung sind innovative Entwicklungsansätze, Werte für Investoren und Kunden sowie soziale und ökologische Aspekte. Das von SOVENTIX errichtete Photovoltaikprojekt, das sich im Besitz von General Energy Solutions (GES) befindet, befindet sich in der Provinz Monte Plata, Dominikanische Republik, und umfasst rund 132.000 Solarmodule mit 1.000 Wechselrichtern auf einer Fläche von rund 65 Fußballplätzen. Mit einer Leistung von 33,4 MWp für die erste Phase liefert sie seit ihrer Fertigstellung im Juni 2016 rund 25.000 Familien saubere Energie. "Diese Auszeichnung macht uns stolz! Mit diesem Projekt leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Stromkapazität in der Dominikanischen Republik. Der dominikanische Markt birgt aufgrund überdurchschnittlicher Strompreise für konventionelle Erzeugung und hoher Einstrahlungswerte ein großes Potenzial. General Energy Solutions und SOVENTIX Caribbean haben in ihren Plänen die installierte Kapazität um eine zweite Phase auf insgesamt 70 MWp erhöht und damit das Engagement in der Region bekräftigt, Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze mit sozialer und ökologischer Verantwortung zu schaffen", sagte Arnaldo Bisonó, Business Development Director bei SOVENTIX Caribbean. Über General Energy Solutions (GES) General Energy Solutions (GES) ist ein Unternehmen mit Sitz in Hukou, Taiwan, das sich auf erneuerbare Energien spezialisiert hat. GES ist eine Tochtergesellschaft von United Renewable Energy (URE), dem führenden Solarzellenhersteller in Taiwan mit mehr als 2 GW Zelllieferungen pro Jahr. GES hat sich mit mehr als 300 MW in der Pipeline und 110 MW in der Installation zum größten Systemanbieter in Taiwan entwickelt. GES ist Investor und Eigentümer des Projekts Monte Plata Solar. Erfahren Sie mehr über GES unter: http://www.gesyw.com Über SOVENTIX GmbH SOVENTIX ist ein führender international agierender Projektentwickler in der Solarbranche. Das Kerngeschäft umfasst die baureife Entwicklung, schlüsselfertige Realisierung und Finanzierung von renditestarken Solarparks und Hybridanlagen für institutionelle Investoren und Unternehmen. Daneben betreibt SOVENTIX ein Portfolio an ertragsstarken Solarparks mit stabilen Cashflows. Der Projektentwickler verfügt über eine Projektpipeline von mehr als einem Gigawatt in verschiedenen Phasen der Entwicklung auf vier Kontinenten. Die Aktivitäten der acht Standorte der SOVENTIX-Gruppe in Südafrika, Nigeria, Kanada, Chile, Großbritannien, USA und der Dominikanischen Republik werden vom Hauptsitz in Wesel koordiniert und gesteuert. Erfahren Sie mehr über SOVENTIX auf: http://www.soventix.com (Ende) Aussender: Soventix GmbH Ansprechpartner: Alina Konyen Tel.: +49 40 60 91 86 69 E-Mail: info@soventix.de Website: www.soventix.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20181121017

November 21, 2018 06:15 ET (11:15 GMT)