Die schönsten Thermen Deutschlands

Sauna und Wellness liegen im Trend. Jeder zweite Deutsche besucht ab und zu eine Therme. 4 Millionen Deutsche tun dies sogar regelmäßig. Wir haben uns einmal umgesehen und neben altbekannten Thermen auch einige Geheimtipps entdeckt, die einen Besuch lohnen. Erholsame marktEINLICKE.

Palais Thermal Bad Wildbad

Wildbad, in Mitten des Schwarzwalds gelegen, ist bereits seit dem 15. Jahrhundert als Kurort bekannt. Noch heute prägt die Kurarchitektur des 19. Jahrhunderts das Ortsbild. Highlight ist dabei das 1847 als Graf-Eberhard-Bad erbaute Palais Thermal. Besonders die Maurische Halle ist ein optischer Leckerbissen. Aber auch der Rest der Fürstenbäder mit ihrem bunten Spiel von Licht und Schatten, ausgelöst durch die im Jugendstil verglasten Fensterscheiben, sorgt für eine ganz besondere Atmosphäre und ein entspanntes Wellness-Erlebnis.

www.palais-thermal.de

Bildquelle: ©CARASANA Ba¨derbetriebe GmbH

Friedrichsbad Baden-Baden

Baden-Baden zieht seit Jahrhunderten Menschen aus Nah und Fern an. Neben dem weltberühmten Casino war die Stadt auch stets ein Treffpunkt für die High Society. Noch heute sieht man dies in der Stadt. Aushängeschild ist das Friedrichsbad, wo römische Badekultur mit irischen Heißluftbädern kombiniert wird. Wer es exklusiver mag, mietet sich in das historische Kaiserbad ein und genießt entspannte Stunden zu zweit wie vor hundert Jahren. Mit den Caracalla-Thermen bietet Baden-Baden zudem die Möglichkeit, gleich zwei Tage in Folge zu entspannen.

www.carasana.de

Bildquelle: Therme Erding

Therme Erding

Die nahe München gelegene Therme Erding ist die größte Therme der Welt. Mit 27 Rutschen, Wellenbad, verschiedenen Thermen und Saunen bietet sie Wellness mit Spaßfaktor. Nicht umsonst ist von der bayerischen Südsee die Rede. Dabei dürfte ein Tag meist nicht ausreichen, um alle Attraktionen ausgiebig zu nutzen. Ein Blick auf die zahlreichen Angebote, insbesondere die große Rutschenvielfalt sorgt für jede Menge Spaß, gepaart mit jeder Menge Erholung und Entspannung. Ein Kurzurlaub der besonderen Art für die ganze Familie. Übernachtung ist mit direktem Blick in die Therme möglich.

