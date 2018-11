Mainz (ots) -



Einbrüche verhindern, bevor sie geschehen, Tatorte neu entschlüsseln und Verbrecher jagen mit einer "menschlichen Geheimwaffe": Die Polizei revolutioniert ihre Ermittlungsarbeit. Am Samstag, 24. November 2018, 17.35 Uhr, berichtet "plan b" im ZDF über "Clevere Cops - Mit Hightech auf Verbrecherjagd".



In Niedersachsen werden Einbrüche mithilfe einer speziellen Software vorhergesehen. Sie errechnet durch statistische Verfahren, wo und wann die Gefahr eines Einbruchs besonders hoch ist. Die Beamten gehen in den Gebieten verstärkt auf Streife, um gegebenenfalls präventiv eingreifen zu können.



Die Münchner Polizei setzt auf sogenannte "Super-Recogniser". Das sind Menschen mit der Fähigkeit, sich Gesichter besonders gut einprägen zu können. Oft sind sie sogar besser als technische Gesichtserkennungsverfahren. 30 Münchner Beamte arbeiten als "Super-Recogniser". Sie finden Gefährder in Menschenmengen und Gesuchte auf Kamerabildern oder identifizieren Personen anhand ihres Passbildes.



Die Schweizer Ermittlungsbehörden revolutionieren die Leichenschau. In Zürich erfasst ein Computertomogramm jedes noch so kleine Detail von Opfern eines Mordes oder Verkehrsunfalls. Das Ziel: Jede Verletzung, jede Auffälligkeit festzuhalten für die Ewigkeit. So kann es auch in einem späteren Prozess noch nachvollzogen werden. Das Verfahren, "Virtopsy" genannt, kann dazu beitragen, die Wahrheit ans Licht zu bringen.



