Berlin (ots) - Zur Ankündigung von Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundestag, Deutschland werde dem Brexit-Vertrag zustimmen, sagt BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "Der Ball liegt im britischen Feld"



- "Es ist gut, dass die Bundesregierung dem Brexit-Vertrag zustimmt. Die politische Einigung über Austritt und Übergangsphase und die Ratifizierung eines Abkommens werden nicht an Deutschland scheitern. Neuverhandlungen sind kein Ausweg. Der Ball liegt im britischen Feld.



- Leider ist ein ungeordnetes Ausscheiden Großbritanniens aus der EU noch immer ein Szenario, auf das sich unsere Unternehmen vorbereiten müssen. Ein harter Brexit wäre desaströs. Er würde Zehntausende von Unternehmen und Hunderttausende von Arbeitnehmern auf beiden Seiten des Ärmelkanals in größte Schwierigkeiten bringen.



- Die Bundesregierung hat richtigerweise die Vorsorgegesetzgebung auf den Weg gebracht. Die Europäische Kommission hat den gleichen Weg beschritten, auch das ist klug."



