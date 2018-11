Derzeit gibt es jede Menge Goldfirmen zum Schnäppchenpreis. In diese Kategorie reiht sich nun auch Integra Resources ein - trotz gerade abgeschlossener Aktienplatzierung und prominenter Investoren.

Derzeit helfen auch keine Großen Namen

Die Bewertungen bei vielen Goldfirmen sind inzwischen unterirdisch. In diese Kategorie darf man nun auch Integra Resources (0,69 CAD; 0,47 Euro) rechnen. Erst vor wenigen Wochen hatte das Unternehmen frisches Kapital bei Investoren zum Preis von 0,85 CAD je Aktie eingesammelt (mehr hier). Unter den Käufern soll auch Pierre Lassonde gewesen sein, der Gründer und heutige Chairman von Franco-Nevada. Solch ein Investor kommt normalerweise gut am Markt an. Doch die Aktie von Integra machte nun die Grätsche. An der Heimatbörse in Toronto ging es nun erstmals unter die Marke von 0,70 CAD.

Gleicher Ansatz, gleiches Team

Aktuell kommt das Unternehmen damit auf einen Börsenwert von lediglich ...

