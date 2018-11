Kursrutsch am Aktienmarkt, Bitcoin unter 4.500 Dollar, Ölpreise auf Talfahrt - in den vergangenen Tagen war auf dem Börsenparkett viel los. Über die Gründe für den Abverkauf am Aktienmarkt und die Chancen für die gebeutelten Tech-Werte durch die Cyberweek berichtet Finanzmarkt-Experte Andreas Lipkow von der comdirect bank im wöchentlichen Format "Börse am Mittwoch".